FREIMERSHEIM. Nach auf den Tag genau 28 Jahren hat Heike Dernberger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Freimersheim ihr Amt als Leiterin der örtlichen Bücherei an Denise Fink übergeben. Neben dem Schlüssel überreichte Frau Dernberger auch das Ausgabebuch, das jede Ausleihe genau dokumentiert, an ihre Nachfolgerin, die ihr Amt zum 1. Juli angetreten hat.

Wie Ortsbürgermeister Daniel Salm (FWG) berichtete, habe Dernberger jährlich 120 bis 140 Stunden in der Bücherei, die einmal pro Woche geöffnet ist, zugebracht. Dabei seien