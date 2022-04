Die Gemeinde Freimersheim hat ihren Doppelhaushalt 2022/2023 auf den Weg gebracht, der jeweils einen Überschuss ausweist. Der Ort ist seit 2017 schuldenfrei und hat wieder einige Investitionen geplant.

Das steht an: Für den Bauhof wird 2022 ein Traktor beschafft, wofür 50.000 Euro angesetzt sind. In den kommunalen Kindergarten „Spatzennest“ werden 93.000 Euro investiert. 70.000 Euro davon entfallen auf die Restkosten des Anbaus und 15.000 Euro auf die Herstellung der Außenanlage. 8000 Euro sind für die Neubeschaffung von Möbeln und einer Küche vorgesehen. Für 25.000 Euro wird zudem noch ein neuer Bodenbelag eingebracht. Diese Kosten entfallen aber auf regelmäßige Bauunterhaltungsarbeiten.

Für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf dem Spielplatz und dessen Einzäunung werden 24.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine überdachte Sitzgelegenheit an gleicher Stelle kostet 6000 Euro. Für den Unterhalt der Gemeindestraßen sind in beiden Jahren je 20.000 Euro angesetzt, für die Oberflächenentwässerung pro Jahr 15.000 Euro. Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wird die Gemeinde nach derzeitigem Planungsstand über liquide Mittel von 1,2 Millionen Euro verfügen. Die Steuerhebesätze bleiben ebenso unverändert wie die Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege und zum Starenschutz.