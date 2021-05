Die für die Jahre 2021 und 2022 im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wilgartswiesen vorgesehenen Investitionen sollen vor allem den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Das kündigte Ortsbürgermeister Manfred Schoch im Ortsgemeinderat an.

Die Vorhaben könnten mit benötigten Rücklagen vollständig durchgeführt werden, versprach Schoch. Für 2021 stünden rund 628.000 Euro zur Verfügung. „Wenn die Einnahmen nicht wie geplant fließen sollten, werden wir die Ausgaben angleichen oder aufschieben“, sagte Schoch. Unter anderem sind 2021 für eine neue Heizungsanlage im Kindergarten 10.000 Euro vorgesehen. An den Planungskosten für den Kindergartenneubau beteiligt sich die Ortsgemeinde mit 15.000 Euro. Für die Vorbereitungen einer Kugelbahn stehen 2021 30.000 Euro zur Verfügung. 2022 soll die Einrichtung für 50.000 Euro erworben werden bei 70 Prozent Förderung.

In der Falkenburghalle werden 2021 Küche und Bühne erneuert und die Parkflächen erweitert für insgesamt 40.000 Euro. Pflasterarbeiten an der Wilgartishalle sind mit 20.000 Euro vorgesehen. Für anteilige Planungskosten in der Hauptstraße zur Trennung des Fahrradwegs von der Fahrbahn stehen 10.000 Euro bereit.

Hermersbergerhof bekommt neuen Dorfplatz

Auf dem Hermersbergerhof sind für die Gestaltung des Dorfplatzes 23.000 Euro eingeplant. Die Bushaltestelle bekommt eine neue Eindeckung für 2000 Euro. In Hofstätten wird der Boule-Platz an der Grillhütte für 7500 Euro erneuert, ebenso dort die Parkfläche für 5000 Euro. Für den Betrag von 5000 Euro soll der Brunnen instandgesetzt werden. Jeweils 2500 Euro sind in den beiden Jahren für Sanierungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus eingestellt.