Wann die öffentliche Toilette am Weintor in Schweigen-Rechtenbach in Betrieb gehen kann, steht derzeit noch in den Sternen. Dass sie in der touristisch viel besuchten Gemeinde dringend notwendig ist, daran besteht kein Zweifel. Daher hat die Gemeinde bereits für 175.000 Euro im Neubau direkt am Weintor eine vollständig eingerichtete, 70 Quadratmeter große Toilettenanlage gekauft. Das derzeitige Problem allerdings ist, dass die Gemeinde für das Bezahlsystem und die Eingangstür eine Planung in Auftrag geben muss. Was sie mit Kosten von fast 8000 Euro getan hat. Was dann für das Bezahlsystem und die Tür finanziell noch auf sie zukommt, ist noch nicht klar.