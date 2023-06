Die Gemeinde Essingen beschäftigt sich schon lange mit der Zukunft ihres Tennenplatzes. Eckart Kleemann von der Grünen Bürgerliste Essingen weist nun die Vorwürfe von Wolfgang Volz (FWG) zurück. Dieser hatte das langsame Vorgehen in der Sache und das Ausbremsen durch die Mitglieder des Rates, speziell durch die grüne Fraktion kritisiert.

Der Vorsitzende der FWG Essingen, Wolfgang Volz, wirft den Ratsgrünen eine Blockadehaltung bezüglich des Hartplatzes vor. Die Freie Wählergemeinschaft macht sich für eine Umnutzung des Platzes stark und hat dazu einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht, dessen Behandlung vertagt wurde. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte Volz, die grüne Ratsfraktion wolle nichts an der Situation des Hartplatzes ändern und sehe auch nicht die Sorgen der anderen Vereine in der Gemeinde, denen eine Unterkunft fehlt.

Das Ratsmitglied der Grünen Bürgerliste, Eckart Kleemann, hat jetzt auf diese Vorwürfe reagiert. Sie hätten sich, gemeinsam mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat, „ausdrücklich für eine Folgenutzung des Tennenplatzes ausgesprochen“, schreibt er in einer Stellungnahme. Man habe nur Bedenken geäußert, die direkte Nachbarschaft der Wohnbebauung zu Sportplatz und Vereinsheim könne wegen des zu erwartenden Lärms zu Konflikten führen. Die gleiche Sorge hätten darüber hinaus auch Mitglieder anderer Fraktionen formuliert.

Läuft schon der Wahlkampf?

Auch Volz’ Forderung, bereits mit der weiteren Planung fortzufahren, widerspricht Kleemann. „Eine Festlegung zur Nutzung des Tennenplatzes zum jetzigen Zeitpunkt erschien allen Ratsmitgliedern (einstimmig) verfrüht.“ In diesem Zusammenhang verweist er auch auf die Aussage des CDU-Ratsmitgliedes Bernd Schweikart, dass das Fell des Bären nicht vor dessen Erlegung verteilt werden könne. „Und der Bär ist in diesem Fall der Umbau des derzeitigen Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz“, zitiert Kleemann seinen Ratskollegen weiter. Dass die Essinger Grünen den Fortgang blockierten, sei schlicht eine Falschbehauptung.

Auch auf die zweite Aussage, die Grüne Bürgerliste Essingen sei blind für die Situation der Vereine in der Gemeinde, reagiert Kleemann mit Unverständnis. „Alle vier grünen Ratsmitglieder sind in verschiedenen Vereinen aktiv“, schreibt er dazu. Er selbst sei beispielsweise fast 20 Jahre im Vorstand des Bouleclubs und zurzeit Vorsitzender der Eh da-Initiative Essingen. Er stellt sich abschließend die Frage, ob Volz’ Aussagen mit der Kommunalwahl im kommenden Jahr zusammenhingen. „Wird hier bereits (...) ,mit Schmutz geworfen’?“