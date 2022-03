Traditionell hätte der 63. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels vergangene Woche im Kreishaus stattgefunden, aufgrund der Pandemielage wurde er jedoch zum zweiten Mal in digitaler Form abgehalten. Als Siegerin des Kreisentscheids ging Hanna Scherr hervor.

Die Schülerin der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben konnte mit ihrem Beitrag aus dem Buch „Herzklopfen im Internat“ die Jury überzeugen. Die Siegerin wird den Landkreis im nächsten Schritt beim digitalen Bezirksentscheid vertreten. Vier Sechstklässlerinnen und ein Sechstklässler, die zuvor den Wettbewerb an ihrer jeweiligen Schule gewonnen hatten, traten beim Kreisentscheid mit zuvor aufgezeichneten Videoclips gegeneinander an. Die Aufnahmen bewertete die Jury, bestehend unter anderem aus Pädagogen und Journalisten.

„Schweren Herzens haben wir auch in diesem Jahr entschieden, auf die Siegerehrung bei einer Präsenzveranstaltung zu verzichten. Doch auch im digitalen Raum konnte man spüren, mit welchem Eifer unsere Schulen Leselust und Teilnahme am Wettbewerb fördern“, waren sich Landrat Dietmar Seefeldt und der zuständige Kreisbeigeordnete Ulrich Teichmann einig. Das Wichtigste sei das Lesen selbst, es bilde nicht nur, sondern erschließe neue Welten und beflügele die Fantasie, betonten Seefeldt und Teichmann.

Größte Leserförderaktion in Deutschland

Hanna Scherr erhielt den Siegerbuchpreis „Calypsos Irrfahrt“ von Cornelia Franz sowie einen Thalia-Gutschein. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zudem den Teilnehmerbuchpreis „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ von Lisa Krusche.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ist die älteste und größte Leseförderaktion in Deutschland. Er wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Den aktuellen Stand des 63. Vorlesewettbewerbs, alle Termine, Siegerinnen und Sieger sowie weitere Lese-Aktionen sind auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de zu finden.