„Zehn Jahre – zehn Hütten“ lautet das Motto beim Edenkobener Tourismusbüro. Denn das von ihm initiierte Hüttenhopping, also das Wandern von Lokalität zu Lokalität im Pfälzerwald, gibt es seit zehn Jahren. Und anlässlich des Jubiläums gibt es einige Neuerungen.

Festzuhalten ist, dass mehr Hütten dabei sind als in den vergangenen Jahren. Waren die Organisatoren zu Beginn der Aktion mit fünf Stationen gestartet, um damit die Pfälzer Hüttenkultur bekannt zu machen und zu unterstützen, hatte sie zuletzt sieben Hüttenbetreiber an Bord, dieses Mal wirken zehn mit. Wer die teilnehmenden Domizile bis zum 31. Oktober erwandert und dies mit einem Stempel in dem bereitgestellten Pass belegt, bekommt wie gewohnt ein Schoppenglas geschenkt. Das erste Getränk geht dazu noch als Belohnung aufs Haus.

Zusätzlich zur Stempelaktion kündigen die Organisatoren ein Gewinnspiel an. Auf dem Stempelpass, den sich Wandersleut’ an jeder teilnehmenden Hütte und in den beteiligten Tourismusbüros abholen können, stehen Fragen. Sie lauten etwa: „Wie wird die Ringelsberghütte im Volksmund genannt?“ oder „An welchem Platz steht die Landauer Hütte?“.

Malwettbewerb für junge Wanderer

Auch in dieser Wandersaison gibt es ein auf Kinder zugeschnittenes Angebot des Hüttenhoppings. Sie erhalten einen separaten Stempelpass. Um sich das Miniaturglas samt Saftschorle sichern zu können, genügt es für die Mädchen und Jungen, wenn sie fünf Hütten erwandern. Die Kleinen können zudem an einem Malwettbewerb teilnehmen, der auf der Rückseite ihres Stempelpasses beschrieben wird.

Als Preise winken für Erwachsene und Kinder unter anderem eine Übernachtung in einem Gästehaus und der Eintritt in eine Freizeitanlage, informiert Geschäftsführerin Sabine Zwick, die sich durch die Erweiterung des Einzugsbereiches des Hüttenhoppings auf Unterstützung der Partnerbüros Trifelsland und Landau-Land freut.

In der Pandemie, als die Hütten zeitweise geschlossen waren, musste umdisponiert werden, um die Aktion am Leben zu halten. Das Konzept hat sich bewährt, weshalb es beibehalten wird: Damit Wanderer nicht ohne einen Stempel von der Hütte zurückkehren, wenn sie geschlossen sein sollte, stehen an den Gebäuden Stempelstationen bereit. Die Ausflügler können ihren Besuch selbst dokumentieren.

Info

An der Aktionen nehmen folgende Hütten teil: Siebeldinger Hütte, Böchinger Hütte, Amicitia-Hütte, Nello-Hütte, Landauer Hütte, St.-Anna-Hütte, Trifelsblickhütte, Ringelsberghütte, Schweizer Haus und Naturfreundehaus Kiesbuckel. Deren Öffnungszeiten sind im Internet unter www.garten-eden-pfalz.de einsehbar.