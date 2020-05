Wer in Hainfeld im Besitz von Weinbergen und Ackerland ist, muss rückwirkend ab dem 1. Januar pro Hektar 150 Euro statt 120 Euro Wirtschaftswegebeitrag zahlen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Der Grund: 2020 sind etliche Sanierungen an den Wegen vorgesehen – Hummelau/Karl-Stein-Straße mit 20.000 Euro, der Weg bei der Brückenwaage mit 5000 Euro) und der Weg entlang der Weinstraße Richtung Burrweiler mit 20.000 Euro. Zudem soll die Modenbachbrücke am Wirtschaftsweg bei der Mittelmühle neu gebaut werden. Von den 130.000 Kosten sind rund 45.500 Euro über den Wirtschaftswegehaushalt zu finanzieren. Die aktuelle Rücklage darin beträgt rund 46.800 Euro.