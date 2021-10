Schon zum zweiten Mal waren Pfälzer Höhenretter zu einem besonderen Einsatz im Ahrtal. Die Spezialrettungsgruppen aus Wernersberg, Pirmasens und Frankenthal reisten nach Mayschoß, um von der Flut betroffenen Winzern bei der Weinlese zu helfen.

Rund um die Saffenburg wachsen die Weinstöcke dort in Steilhanglage. Dafür bauten die Höhenretter zwei jeweils 200 Meter lange Seilbahnen auf. Diese dienen normalerweise der Menschenrettung, nun wurden sie zur „Rieslingrettung“ eingesetzt. Die drei Pfälzer Einheiten haben bereits einige Übungen zusammen absolviert – so lief auch die Zusammenarbeit im Flutgebiet reibungslos ab. Nur gemeinsam sei diese Tagesleistung möglich gewesen, waren sich alle drei Gruppen einig. Mehrere Tonnen Trauben holten die Einsatzkräfte in 20 Stunden Arbeit aus den Weinbergen von drei Winzern. Dabei absolvierten sie etwa 30 Talfahrten mit einem Höhenunterschied von 130 Metern. Bereits vor zwei Wochen war die Frankenthaler Einheit zur „Rotwein-Traubenrettung“ im Ahrtal.