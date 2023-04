Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer seinen Garten in Schuss halten will, der schneidet jetzt die Rosen zurück. So macht das auch der Ilbesheimer Herbert Riebel, der nicht nur Honigbienen hegt, sondern in seinem häuslichen Umfeld auch ein Wildbienenparadies pflegt.

Deshalb hat sich Riebel auch so gefreut, als er den „starken Befall“ auf dem Laub der Rosen entdeckte. „Die länglichen und kreisrunden Löcher auf den ovalen Blättern sind