Das Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum ist für sein europäisches Schulprojekt über ein Jugendbuch ausgezeichnet worden. Es erhielt für „Rafik Schami: Eine Hand voller Sterne“ von der Jury das „eTwinning“-Qualitätssiegel 2021 für beispielhafte Internetprojekte.

Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler der Altersklasse 13 bis 16 Jahre mit dem Roman des syrischen Schriftstellers Rafik Schami beschäftigt. In seinem 1987 erschienenen Buch „Eine Handvoll Sterne“ schildert er den Traum eines 14-jährigen Bäckerjungen aus Damaskus, Journalist zu werden. Eine berührende Geschichte, die Mut macht, seinen Weg auch gegen Widerstände zu verfolgen. Die Jugendlichen griffen einzelne Passagen der Handlung heraus und produzierten daraus Bilderbücher mit ihren eigenen Illustrationen und Texten. Um die Fluchtgründe syrischer Migranten zu verstehen, beschäftigten sie sich eingehend mit der Geschichte und Politik des Landes. Was es bedeutet, seine Heimat unter großen Gefahren verlassen zu müssen, schilderte ihnen eine junge Syrerin, der die Flucht nach Deutschland gelungen war. Das Projekt fand in Kooperation mit einer Schule in Polen statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Deutsch.

„Die Projektidee verknüpft Literatur, Kunst, Geschichte und Deutsch als Fremdsprache und vermittelt zudem informations- und kommunikationstechnologische Fähigkeiten. Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren polnischen Projektpartnern erhalten die Schülerinnen und Schüler zudem spannende Einblicke in die Lebensweise und Kultur des Nachbarlandes,“ so das Urteil der Jury. Mit der Auszeichnung verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur Anerkennung.

Was bedeutet „eTwinning“?

„eTwinning“ ist ein Angebot des europäischen Programms Erasmus+. Schulen und Vorschuleinrichtungen können mithilfe von eTwinning Partnerschaften über das Internet aufbauen und mit digitalen Medien gemeinsam lernen. Mit dem „eTwinning“-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz herausragende europäische Schulpartnerschaften, die sich durch eine ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen.

Europaweit sind rund 220.000 Schulen und Kitas bei „eTwinning“ angemeldet und nutzen die geschützte Plattform, um sich auszutauschen und gemeinsam zu lernen. Als Teil des Programms Erasmus+ der Europäischen Union wird „eTwinning“ von der Europäischen Kommission und der Kultusministerkonferenz gefördert. Die Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning beim PAD unterstützt die teilnehmenden deutschen Schulen durch Beratung, Fortbildung und Unterrichtsmaterialien