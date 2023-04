Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am vergangenen Dienstag hat ein Wohnhaus in Hochstadt in Flammen gestanden. Der Schock war groß, zumal am Tag darauf klar wurde, dass in die Brandruine eingebrochen wurde. Gut eine Woche später hat die Eigentümerin des Hauses Positives zu berichten.

„Gott sei Dank ist es ,nur’ noch der Sachschaden“, sagt die Frau mittlerweile, die am vergangenen Mittwoch noch völlig verzweifelt war. Nicht nur, dass sie an diesem Tag vor ihrem