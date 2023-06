Die Verkehrsführung in Edenkoben soll sich ändern. Stark befahrene Straßen sollen entlastet werden, indem Autofahrer auf neue Fahrbahnen gelenkt werden. Wie viele Fahrzeuge durch die Stadt fahren, soll nun ermittelt werden.

Die jüngste Verkehrszählung, die in Edenkoben gemacht wurde, stammt aus dem Jahr 2011. Damals war die Rede von 7000 Fahrzeugen in der Kloster- und Luitpoldstraße sowie 6500 Fahrzeugen in der Weinstraße. Daran dürfte sich sicherlich etwas geändert haben. So wurde beispielsweise die Alla-Hopp-Anlage, die das Ziel vieler Familien von nah und fern ist, erst Jahre später errichtet. Weiterer Zulauf ist auch dann zu erwarten, wenn das Kloster Heilsbruck touristisch aufgewertet ist, was zwei Investoren aus der Südpfalz planen, um dadurch das Denkmal vor dem Verfall zu retten.

Nun soll geprüft werden, wie hoch das aktuelle Verkehrsaufkommen in der Stadt ist. Eine Firma aus der Schweiz ist damit beauftragt worden, aktuelle Daten zu beschaffen, um anschließend ein Verkehrskonzept erstellen zu können. Es soll untersucht werden, inwieweit das innerstädtische Straßennetz entlastet und die Sicherheit im Fuß- und Radverkehr erhöht werden können. Dafür bedarf es auch Verkehrszählungen, die an Werktagen von 6 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr gemacht werden sollen, um repräsentativ zu sein. Diese Zeiten können optional auch auf 13 oder gar auf 24 Stunden ausgedehnt werden. Wobei es auch möglich wäre, diese an Wochenenden zu machen. Hinzu könnte die Erfassung der Kennzeichen kommen, um festzustellen, von wo die Verkehrsteilnehmer angefahren kommen.

Wann die Verkehrszählung beginnen soll

Das Konzept soll auch Vorschläge zu verkehrsrechtlichen, -lenkenden und baulichen Maßnahmen beinhalten. Verkehrsberuhigung könnte unter anderem durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Neugestaltung des Straßenquerschnitts werden. Analysiert werden sollte, wie sich eine Verlagerung des Verkehrs auf andere Fahrbahnen auswirken würde. An der Ausarbeitung des Konzepts soll auch die Öffentlichkeit beteiligt sein, die ihre Ideen einbringen kann.

Die Verkehrserhebungen beginnen in diesem Monat, zwischen Juni und September soll das Ganze analysiert werden, um ein Verkehrsmodell präsentieren zu können. Bis März 2024 soll das Konzept vorliegen. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf rund 27.900 Euro. So kostet beispielsweise eine Verkehrszählung an fünf Knotenpunkten über zwei Mal vier Stunden etwa 3100 Euro.