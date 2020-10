Unter dem Motto „Wer aufbricht, der kann hoffen – Solidarität mit Minderheiten“ feiert das Gustav-Adolf-Werk Pfalz von Freitag bis Sonntag, 30. Oktober bis 1. November, sein 150. Pfälzisches Hauptfest in Gemeinden des Dekanats Bad Bergzabern.

Für die Protestanten in der Pfalz sei es von besonderem Interesse zu erfahren, wie Kirchen in einer Minderheitssituation eigene Akzente setzten und zu neuer Stärke erwachsen könnten, sagt der Vorsitzende des Werks, Pfarrer Philipp Walter. Eröffnet wird das 150. Hauptfest am Freitag, 30. Oktober, 18 Uhr, in der Protestantischen Kirche in Kapellen-Drusweiler mit einer musikalischen Annäherung an den Namensgeber des Werkes „Gustav-Adolf – Christ und Held?“. Johanne Schneiderhöhn (Sopran), Katharina Kerner (Violine) und Paul Haffner (Orgel) werden Musik aus der Zeit des Schwedenkönigs zu Gehör bringen. Am Reformationstag, Samstag, 31. Oktober, 18 Uhr, ist der Festgottesdienst in der Protestantischen Kirche in Vorderweidenthal. Die Festpredigt hält Pfarrer Marc Seiwert, Assistent des Kirchenpräsidenten der Union Protestantischer Kirchen von Elsass und Lothringen. Der Gottesdienst wird mitgestaltet von Markus Ruppert (Orgel) und Solisten unter der Leitung von Bezirkskantor Wolfgang Heilmann. Zum Abschluss des Festes predigen am Sonntagmorgen, 1. November, Vertreter des Gustav-Adolf-Werks und Gäste aus den Partnerkirchen in den Gemeinden des Dekanats Bad Bergzabern.

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt mit Spenden Minderheitenkirchen beim Gemeindeaufbau, der Renovierung, dem Kauf und Neubau von Kirchen und Gemeinderäumen sowie bei sozialdiakonischen und missionarischen Aufgaben. Auch Bildungsangebote gehören zu den Aufgaben des Werkes. Im Frühjahr 2020 waren neun pfälzische Theologiestudierende mit einer Studienfahrt des Werks in Brüssel, im kommenden Jahr ist Budapest das geplante Ziel. Für die Veranstaltung am 30. Oktober sind Anmeldungen im Protestantischen Pfarramt Barbelroth erbeten unter der Telefonnummer 06343 2498, für die Veranstaltung am 31. Oktober im Protestantischen Pfarramt Vorderweidenthal unter der Telefonnummer 06398 321. Durch die sich ständig verändernden Corona-Regeln kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.