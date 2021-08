Normalerweise heißt es doch: Mit Speck fängt man Mäuse. Aber in einem Spinnennetz? Diese Katze liegt sowieso auf der Lauer, da hat es sich im Herbst offensichtlich angeboten, sie als Halter für das gut gewebte Netz sozusagen als „Webrahmen“ der besonderen Art mit einzuspannen. Ganz schön multitaskingfähig, die aufmerksame Mäusejägerin.

Eigentlich nicht übel, denn so hat man die Herbstdekoration oder auch Halloweendeko gleich mit dabei, ohne die arme Katze dafür saisonbedingt in die Winterpause schicken zu müssen. Sieht ja auch immer sehr interessant aus, so ein filigranes Werk einer fleißigen Spinne, ob bei gutem Wetter oder im Regen. Auch gefroren macht die „Naturdeko“ etwas her. Die Artenvielfalt freut sich außerdem, wenn nicht jeder vor einer Spinne ängstlich flüchtet und sie stattdessen ihre Arbeit verrichten lässt.

Nicht so erschreckend

Und außerdem ist es mit einer Hauskatze nicht so erschreckend wie mit einem gruselig geschnitzten Kürbiskopf, den man jetzt wieder an gefühlt jedem zweiten Haus zum Erschrecken vorfindet. Kann der leckere Kürbis stattdessen lieber in die Suppe, wo er im Herbst auch sehr gut untergebracht ist. Das ist doch auch eine schöne Idee, alles an einem passenden Platz.

Jetzt müssen Katze und Spinne halt nur noch warten, bis ihnen ein guter Fang ins Netz geht. Aber an den langen Herbstabenden hat man sowieso wieder mehr Zeit für ein entspannendes Hobby.