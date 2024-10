Wandern und Gruseln: Eine Halloween-Wanderung von acht Kilometern führt am Freitag, 1. November, zur Landauer Hütte. Die Wanderung ist laut Ankündigung des Pfälzerwald-Vereins Landau sogar für Kinderwagen geeignet. Los geht es um 10 Uhr am Wanderparkplatz „Drei Buchen“ an der L506 zwischen Ramberg und Burrweiler. Die Kinder dürfen natürlich in gruseliger Verkleidung mitlaufen, auf der Hütte wird dann eingekehrt und gebastelt. Eine Voranmeldung unter sbuse@pwv-landau.de ist zwingend erforderlich.