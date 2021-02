Der Sommer kann kommen. Die Grundschule in Edesheim hat eine neue Beschattung bekommen. Die außen an den Fenstern angebrachte Raffstore-Anlage verfügt über Lamellen, die je nach Einstrahlungswinkel gesteuert werden können. So sind die Schüler in den Klassenräumen besser vor starker Sonneneinstrahlungen geschützt, und die digitalen Tafeln können ungehindert genutzt werden. Die alte Beschattung stammte noch von der letzten Sanierung des Gebäudes im Jahr 1992 und entsprach nicht mehr dem heutigen Standard. Die Kosten für die neue Beschattung belaufen sich auf knapp 37.000 Euro.