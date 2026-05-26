400 Unterschriften gegen die Grundsteuer-Erhöhung: Zwei Annweilerer wollen am Mittwoch im Stadtrat Druck machen – und den Etat mit eigenen Sparideen aufmischen.

Peter Flockens Wut hat einen Namen: Grundsteuer B. Der Stadtrat Annweiler hat den Hebesatz von 560 auf 738 Punkte hochgesetzt. Für alle Eigenheimbesitzer, aber umgelegt auch für Mieter bedeutet das rund ein Drittel mehr Belastung. Dem Gremium seien angesichts der klammen Haushaltslage der Stadt und dem Druck der Kommunalaufsicht die Daumenschrauben angelegt, hieß es damals: Ohne die zusätzlichen Einnahmen daraus wäre der Haushalt nicht durchgegangen.

Seit Wochen arbeitet sich Flocken daran ab. Regelmäßig stand er vor dem Wasgau-Markt – mit Klapptisch und Klemmbrettern, dazu ein selbst gebasteltes Pappschild-Gestell gegen die Steuererhöhung. Dort sammelte die von ihm „gegründete Bürgerinitiative“ – die aus ihm selbst bestand, nach einer Weile aber mit Thomas Moser zu einem Duo heranwuchs – Unterschriften gegen den Beschluss. Am Mittwoch wollen die beiden Protestler diese dem Stadtrat übergeben, denn an dem Abend wird das Gremium über den Haushalt 2026 entscheiden. Nach eigenen Angaben sind dabei rund 400 Unterschriften zusammengekommen.

Diese Sparideen hat die Zwei-Mann-Bürgerinitiative

Die beiden haben ihre Kritik nicht nur auf Unterschriftenblätter geschrieben, sondern auch als Einwand zum Etatentwurf bei der Stadt eingereicht. Darin fordern sie, vor weiteren Belastungen der Bürger erst gründlicher im Etat zu sparen. Ihr Papier arbeitet sich durch eine lange Reihe städtischer Posten: von Kitas über Bushaltestellen, Poller auf dem Rathausplatz und das Trifelsstadion bis zur Stadtbücherei, dem Haus der Jugend und dem Museum unterm Trifels. So regen Moser und Flocken etwa an, auf eine Fotovoltaikanlage auf dem Hohenstaufensaal vorerst zu verzichten, die Öffnungszeiten der Stadtbücherei von fünf auf drei Tage zu kürzen und zu prüfen, ob es für die Jugendarbeit wirklich ein eigenes Haus braucht. Beim Museum unterm Trifels zweifeln sie die Höhe der Energiekosten an – dort werde schließlich „nicht täglich geduscht“.

Der Kern ihres Vorwurfs: Die Stadt greife zu schnell in die Taschen ihrer Bürger, statt den Haushalt schärfer nach Einsparmöglichkeiten abzuklopfen. Der Stadtrat hatte sich selbst schwer mit der Steuererhöhung getan. Hintergrund war eine vertrackte Finanzlage: Nach einem einmaligen Gewerbesteuerregen infolge des Buchmann-Verkaufs wurden Schulden getilgt, später brachen Einnahmen weg, Zuschüsse fielen geringer aus, gleichzeitig stieg der Druck, neue Kredite rasch zurückzuzahlen. Die Stadt argumentiert deshalb, ihr seien am Ende kaum Spielräume geblieben.

Letzter Versuch vor Stadtratsentscheidung

Flocken will davon nichts wissen. Die Stadt könne nicht haushalten und die Bürger würden geschröpft, ist seine Haltung zu dem Thema. Am Mittwoch trägt er mit Moser all seine Wut und gesammelten Unterschriften ins Rathaus – sein letzter Versuch, den Stadtrat vor der Abstimmung noch einmal zum Umdenken zu bewegen.