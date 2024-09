Der neue Verbandsgemeinderat Landau-Land hat in seiner Eröffnungssitzung einstimmig für eine Änderung des Schulbezirks der Grundschule „Im Queichtal“ in Siebeldingen gestimmt. Die Schule wird von Kindern aus Birkweiler, Frankweiler und Siebeldingen besucht. Sie kommt aufgrund steigender Schülerzahlen an ihre räumlichen Grenzen. Deshalb wurde vom Rat mit einem Grundsatzbeschluss bereits für einen Neubau gestimmt. Dieser soll auf dem nicht mehr genutzten Sportplatz beim Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Der jetzige Beschluss legt die Bahnen für die Zukunft. Denn künftig könnten in Siebeldingen auch noch Mädchen und Jungen aus Böchingen dazu kommen, die derzeit genau wie die Schüler aus Walsheim in der Grundschule in Nußdorf unterrichtet werden. Auch dort sind die räumlichen Grenzen erreicht. Die Neuregelung könnte aus Sicht von Verbandsbürgermeister Torsten Blank zum Schuljahr 2028/2029 greifen und würde Zug um Zug die jeweiligen Einschulungsjahrgänge betreffen. Die bereits in Nußdorf eingeschulten Kinder blieben dort bis zum Wechsel in die weiterführende Schule, so dass die komplette Umsetzung nach vier Jahren erreicht wäre.