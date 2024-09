In der Grundschule Roschbach wurde für das Anrichten des Schulessens mehr Platz geschaffen. Wie die Verbandsgemeinde Edenkoben mitteilt, wurde die alte Küche zurückgebaut. Dadurch kann nun in zwei Räumen das Mittagessen eingenommen werden. Vor der alten Küche findet sich nun eine neue. Bürgermeister Daniel Salm und Beigeordneter Daniel Poth freuen sich: „Die neue Küche in Roschbach ist ein weiterer Baustein des Konzeptes für gesunde Ernährung in den Bildungseinrichtungen der Verbandsgemeinde Edenkoben. Mit dem Umbau wurden die Arbeits- und Verpflegungsbedingungen verbessert und energieeffiziente Geräte eingesetzt.“ Nach dem Prinzip „cook and hold“ bereiten Caterer die Speisen zu und liefern diese in Warmhalteboxen in den Schulen und in den Kindertagesstätten an. Dort wird das Mittagessen dann portionsweise ausgegeben. Die Kosten für den Umbau, die Küche und die Installationen werden auf 43.000 Euro beziffert. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation erhält der Schulträger 35.000 Euro, aus dem Ganztagsförderungsgesetz 5600 Euro, sodass ein Eigenanteil von 2400 Euro bei der Verbandsgemeinde verbleibt.