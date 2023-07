Mangels räumlicher Kapazitäten muss die Verbandsgemeinde handeln, um die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler sicherzustellen. Verschiedene Optionen wurden geprüft, im Gespräch waren auch ein Blockhaus beziehungsweise Tiny Haus.

Letztlich wurde sich in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates dafür entschieden, zwei Container zu mieten, welche im nördlichen Bereich aufgestellt werden sollen, zwischen der Winzergenossenschaft und dem Schulgebäude. Andere Varianten schieden allein schon wegen der langen Lieferzeiten aus, da es bis zum Schulstart nach den Sommerferien nicht gereicht hätte, diese zu nutzen.

Bei den Mietcontainern handelt es sich nur um eine vorübergehende Lösung für das nächste Schuljahr, wie diese danach dauerhaft aussehen soll, wird mit dem Landkreis SÜW erarbeitet.

Wie haben sich die Zahlen verändert?

Nach Angaben der Verbandsgemeinde gibt es für das kommende Schuljahr 55 Anmeldung für die Betreuende Grundschule in der Zeit zwischen 12 und 14 Uhr. Freitags sollen sich aus der Ganztagsschule 19 weitere Mädchen und Jungen dazu gesellen. Daran wird deutlich, dass sich der Bedarf erhöht hat. Den aktuell sind 35 Kinder in der Nachmittagsbetreuung, freitags zusätzlich 18 Ganztagsschüler, die in einem Raum untergebracht werden können, dessen Kapazität schon jetzt nicht mehr ausreicht.

Die Kosten für die Mietcontainer belaufen sich auf 30.960 Euro, wobei noch die Schotterfläche, der Stromanschluss und die Herstellung eines Weges zum Container noch finanziert werden müssen.