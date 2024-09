Nach langer Zeit gibt es an der Edenkobener Grundschule einen Wechsel in der Schulleitung. Seit Schulanfang hat ein Mann den Hut auf, der sich bestens auskennt.

2010 hat Uwe Bousonville seine Stelle an der Grundschule Edenkoben angetreten. Bis zum Sommer war er Konrektor, seit dem neuen Schuljahr hat er das Sagen. Denn der bisherige Rektor, Stephan Wöckel, hat aus persönlichen Gründen einen Antrag auf vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand gestellt, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mitteilt. 17 Jahre lang hatte Wöckel die Geschicke vor Ort geleitet. Nun also setzt sein Stellvertreter die Arbeit fort, zunächst als kommissarischer Leiter, wie es das Beamtenrecht fordert. Dieser Zusatz fällt weg, wenn er sich in der neuen Funktion bewährt hat.

Weg vom sachlichen Aspekt, hin zum Böbinger Uwe Bousonville, der neben dem Kollegium fast 300 Schüler im Haus hat, welche in 19 Klassen unterrichtet werden. Für die künftigen Aufgaben sieht er die Einrichtung gut gerüstet, zum Beispiel was das Thema Digitalisierung betrifft. Zehn Tablets stehen jeder Klasse zur Verfügung. Als eine von zehn Grundschulen im Land sei man Partnerschule des Sports, sodass Bewegung und Sport einen Schwerpunkt bilden, indem etwa an Schulwettkämpfen teilgenommen wird und Schwimmen bereits ab der ersten Klasse angeboten wird.

Darüber hinaus ist die Grundschule im Erasmus-Programm der EU, sodass sie Fördergelder zur Weiterbildung ihrer Lehrkräfte bekommt. So haben sie die Möglichkeit, in der Fremde zu hospitieren beziehungsweise in deren Schulalltag Einblick zu gewinnen. Bousonville selbst war etwa in Palermo, ein Kollege war 2022 in Finnland. Die Idee wäre, auch Viertklässler von diesem Austausch profitieren zu lassen.