Wenn es im Schuljahr 2022/2023 an der Edesheimer Grundschule eine Ganztagsschule gäbe, würden sie 63 Kinder besuchen. Das ist das Ergebnis einer Interessensbekundung, bei der 178 Eltern angeschrieben wurden. Deswegen wird die Verbandsgemeinde Edenkoben nun einen Antrag auf Errichtung einer Ganztagsschule beim Land stellen.

Er sei sehr erfreut, dass die Eltern mit ihrem Votum die Grundlage für die Beantragung einer Ganztagsschule in Edesheim geschaffen haben, sagt Schuldezernent und Beigeordneter Daniel Salm. Dies soll nach Bearbeitung der Unterlagen im März geschehen. 121 unverbindliche Interessensbekundungen gingen ein. 63 Kinder würden die Ganztagsschule besuchen, 58 Mädchen und Jungen nicht. Aus der jetzigen Klassenstufe 1 wären es 16 Kinder, aus Klassenstufe 2 acht. Bei der Einschulung 2021/2022 zählte die Schule 16 Mädchen und Jungen aus dem letzten Kita-Jahr, deren Eltern Bedarf ankündigten. Aus dem vorletzten Kita-Jahr kämen 23 Kinder.

Pädagogisches Konzept und Umbauten nötig

Schulleiterin Dagmar Hergarden freut sich, dass die Stimmungslage der Eltern deutlicher ausgefallen sei als gedacht. „Es wird nun eine Herausforderung darstellen, ein pädagogisch ausgewogenes Konzept zu entwickeln und die notwendigen baulichen Maßnahmen anzugehen. Es wird aber auch eine große Chance bieten, in der pädagogischen Schullandschaft neue Akzente zu setzen.“

Die Ganztagsschule schließt sich kostenloses Angebot nach dem Unterricht an. Sie beginnt montags bis donnerstags um 11.55 Uhr beziehungsweise 12.55 Uhr und endet um 16 Uhr – an diesen Tagen besteht für die Ganztagsschüler Schulpflicht auch am Nachmittag. Eine durch Lehrer angeleitete Lernzeit für Hausaufgaben ist vorgeschrieben. Danach gibt es Arbeitsgemeinschaften sowie kreative, sportliche und musische Freizeitangebote. Die kostenpflichtige (45 Euro im Monat), flexible Betreuung nach Unterrichtende bis 13.30 Uhr wird weiterhin von montags bis freitags angeboten.