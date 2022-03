Der Krieg in der Ukraine fordert viele Menschen zum Handeln auf. Hilfe im Großen und Kleinen ist mehr als wichtig. Die Grundschüler der Horbachschule in Gleiszellen-Gleishorbach fackelten nicht lange, sondern organisierten mit ihren Lehrerinnen eine Spendenaktion.

Eine Liste mit dringenden Notwendigkeiten machte per E-Mail die Runde in allen vier Klassen. In den Familien wurde darüber gesprochen. Das Resultat war dann im Korridor der Schule zu sehen: Berge von Kartons und Kisten, vollgepackt mit Windeln, Hygieneartikeln, Verbandsmaterial, haltbaren Lebensmittel. Aber auch Batterien, Kerzen, Taschenlampen, sowie warme Decken und Schlafsäcke.

Die Eltern von Moritz aus der zweiten Klasse spendeten Kartons, um die wertvollen Güter sicher ans Ziel zu transportieren. Paula und Felix aus der dritten und vierten Klasse gaben Spielsachen ab. Paula trauert ihrem Pony, das sie gespendet hat, etwas nach. „Doch vielleicht macht es ein anderes Mädchen glücklich. Das ist es mir auf jeden Fall wert“, sagt die Drittklässlerin.

Private Organisation übernimmt Transport

Anton und Lennox erzählen, dass die Eltern Großeinkäufe für zum Spenden gemacht haben. „Das war ganz schon viel. Wir haben es im Wagen stapeln müssen.“ Etwas Angst hat die Viertklässlerin Sana: „Wir sind vor dem Krieg aus Syrien hierher geflohen. Wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, bekomme ich Angst. Ich hoffe, es ist bald vorbei.“

Schulleiterin Marijke Van Roey betont: „Bei uns an der Schule gibt es Kinder aus einer ukrainischen Familie. Da war die Hilfsbereitschaft anderer Familien sehr groß.“ Die Hilfsgüter kommen an die polnisch-ukrainische Grenze, in ein Auffanglager und an eine Ausgabestelle. Den Tranbsport wickelt eine private Organisation ab. Um sicher zu gehen, dass die Spenden die richtigen Adressaten erreicht, soll die Verteilung mit Bildern dokumentiert und den Grundschülern gezeigt werden.