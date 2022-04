Bislang müssen Mädchen und Jungen der Rhodter Grundschule in den Wintermonaten für den Sportunterricht nach Edesheim ausweichen. Das soll sich für einen Teil der Schülerschaft nun ändern.

„Diese Lösung alles andere als sinnvoll“, erklärte Ortsbürgermeister Armin Pister in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zum einen koste es Tausende Euro, die Rhodter Grundschüler für den Sportunterricht nach Edesheim und zurück zu befördern. Zum anderen gehe durch den Transport der Kinder Zeit für den Unterricht verloren. Vor zweieinhalb Jahren seien die Fahrtkosten von der Edenkobener Verbandsgemeinde-Verwaltung auf 9000 bis 12.000 Euro beziffert worden.

Wie der VG-Schuldezernent Daniel Salm (FWG) gegenüber der RHEINPFALZ berichtet, würde der Sportunterricht von April beziehungsweise Mai bis Oktober auf dem Rhodter Sportplatz stattfinden. Das Problem bestehe in der kalten Jahreszeit, in der es für die Mädchen und Jungen in der Tat nach Edesheim gehe, wo die optimalen Rahmenbedingungen für den Sportunterricht bestehen. Denn auch wenn es in Rhodt eine Turnhalle gebe, befinde sich dieser zum einen im Eigentum des örtlichen Turnvereins. Zum anderen stehen dort nicht die Gerätschaften bereit, die für den Sportunterricht benötigt werden.

Eltern hatten Änderung gewünscht

Allerdings zeichnet sich nun nach Angaben des VG-Beigeordneten eine Lösung ab, und zwar für die Erst- und Zweitklässler ab. Für diese beiden Jahrgangsstufen müssten zwar auch neue Spielgeräte angeschafft werden, jedoch wäre das einfach umzusetzen. Deshalb soll eine Vereinbarung mit dem TV Rhodt getroffen werden. Geregelt werden müsste dann unter anderem auch die Kostenfrage.

Damit werden sich die Eltern freuen, die die Gemeinde vor längerem auf diese für sie unzufriedenstellende Situation angesprochen hatte. Nach Angaben von Pister gab es bereits im Herbst 2020 Gespräche mit der Verbandsgemeinde-Verwaltung, vor allem wegen Corona habe sich das Ganze jedoch verzögert. Für die Dritt- und Viertklässler wird sich dagegen nichts ändern. Laut Salm werden sie weiterhin in Edesheim Sport haben.