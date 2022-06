Rund um den Minschdrer See hat die August-Becker-Grundschule am Mittwoch einen Spendenlauf gestartet. Zwei Jahre lang gab es coronabedingt keinen Spendenlauf. Jetzt liefen die 72 Schüler für die ukrainischen Kinder, die in Klingenmünster mit ihren Familien wohnen. Vier von ihnen gehen bereits in die örtliche Grundschule. Auch die protestantische Kita Tausendfüßler hat drei Kleinkinder aufgenommen. Ältere Jugendliche besuchen Schulen in Bad Bergzabern. Unter dem Beifall vieler Eltern und Großeltern, die den Spendenlauf sponsorten, umrundeten die Kinder den See. Die Kinder konnten je nach Alter und Kondition selbst über die Streckenlänge von 15, 30 oder 60 Minuten entscheiden. 20 Kinder schafften die einstündige Laufdauer. Noch steht die genaue Spendensumme nicht fest- 1840 Euro sind bereits eingegangen. Bis nächste Woche können in der Grundschule noch Spenden abgegeben werden.