Das Sommerangebot der städtischen Jugendförderung findet großen Zuspruch: Von 1022 Plätzen der Ferienkarte sind 823 vergeben, 199 frei. Die rund 360 Plätze der Ferienwochen sind nahezu ausgebucht. „Das große Interesse zeigt die Bedeutung verlässlicher und attraktiver Ferienangebote“, sagt Jugenddezernentin Lena Dürphold. Die Ferienkarte gilt in Rheinland-Pfalz von Mittwoch, 26. Juni, bis Mittwoch, 7. August. Sie bietet freien Eintritt in Zoo, Freibad, Reptilium und den Wild- und Wanderpark Silz sowie zahlreiche Angebote aus Sport, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Natur – von Aktionstagen über Workshops bis zu mehrtägigen Formaten wie THW-Abenteuertag, Freundschaftsbänder, Wiesensafari, Insektenhotel oder Schachgrundlagen. Die Ferienkarte kostet 6 Euro und ist erhältlich bei der Jugendförderung in der Waffenstraße, der Tourist-Info im Rathaus, dem Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz, dem Jugendtreff Horst und in den Sekretariaten der Landauer Schulen. Fragen und Anmeldungen: 06341/135172, jugendfoerderung@landau.de