Die spektakuläre Demontage der Kirchturmuhr sorgte am Mittwoch für Aufsehen in Annweiler. In luftiger Höhe entfernten Fachmänner die Zeiger und Ziffernblätter. Und hatten mit so einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Klappt es, dass die vier Uhren bis Weihnachten wieder beleuchtet sind?

Weihnachten soll für die Annweilerer in diesem Jahr besonders strahlen. Wenn alles nach Plan läuft, werden bis dahin die vier Uhren des Kirchturms wieder beleuchtet sein. Nach zehn