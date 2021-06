Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Verbandsgemeinde und der ganzen Südpfalz sei bemerkenswert, teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung Herxheim mit, die sich auf den Brand am Montag in Hayna bezieht. Mehrere Personen haben ihr Heim verloren. Inzwischen seien viele Spenden, vor allem Kleiderspenden abgegeben worden, heißt es. Doch die Lagerkapazitäten seien ausgereizt. Deshalb bittet die Kommune, von weiteren Kleiderspenden abzusehen. Wer anderweitig helfen möchte, kann sich per E-Mail an hilfe@herxheim.de wenden.