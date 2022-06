KAPSWEYER. Nach einer coronabedingten Pause gibt es wieder ein Grenzlandfest mit Akteuren und Besuchern von „hiwwe un driwwe“. Als Zeichen der Partnerschaft und Freundschaft zwischen dem Elsass und der Pfalz. Gefeiert wird von Freitag bis Dienstag, 28. Juni, in Kapsweyer.

Bei der 20. Auflage der Veranstaltung laden ein Handwerker sowie ein Öko- und Bauernmarkt zum Bummel durch die Gassen ein, um Bürstenbindern oder Schafscherern zuzusehen. Händler bieten Produkte aus der Pfalz und dem Elsass an.

Anmeldungen für Kicker-Turnier möglich

Musikalischer Auftakt ist am Freitag ab 19 Uhr mit der Deutschrockgruppe Saftwerk unter freiem Himmel bei der Feuerwehr, anschließend legt DJ Sanderstan auf. Am Samstag um 14 Uhr wird der Kerwebaum gestellt, ab 19 Uhr gibt es Livemusik bei der Feuerwehr und Unterhaltung in den Straßen und Höfen, am Sonntag auch mit einem „Menschen-Kicker“ sowie einem Kinderprogramm in der Kita. Um 22 Uhr steigt das große Feuerwerk in den Kapsweyerer Himmel.

Die Südpfalzhalle ist am Montag ab 20 Uhr die Bühne für einen elsässisch-pfälzisch-badischen Lieder-und Kabarettabend. Mit den Liedermachern von „driwwe unn hiwwe“, Serge Rieger und Cindy Blum und Zauberer Peter Karl. Der Fußballverein, die Feuerwehr, die Frauengemeinschaft und der Gesangverein bieten kulinarische Spezialitäten, der Kicker für die menschlichen Akteure steht an der Kita. Anmeldungen für das Kicker-Turnier sind per E-Mail an menschenkicker-turnier-grenzlandfest@web.de möglich. Am Dienstag, 28. Juni, klingt das Grenzlandfest ab 12 Uhr mit dem Leberknödelessen am Sportplatz aus.

Medaillen an zwei Personen verliehen

Die Grenzlandmedaille des Landkreises SÜW wurde vor dem Grenzlandfest in der Südpfalzhalle an zwei Persönlichkeiten verliehen, die sich mit dem Thema Mobilität um die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland verdient gemacht haben. An Werner Schreiner, Beauftragter der Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Verkehrsexperte. Und an Evelyne Isinger, Abgeordnete der Region Grand-Est und Mobilitätsexpertin im Oberrheingebiet. Grenzüberschreitende Mobilität ist ihr Thema, sie hat unter anderem wesentlich dazu beigetragen, dass in den kommenden Jahren eine umsteigefreie Fahrt von Neustadt nach Straßburg möglich ist. Klingt einfach, ist es aber nicht, denn dafür braucht es umfangreiche Voraussetzungen mit neuen Zügen. Schreiner wurde mit der Grenzlandmedaille ebenfalls für seinen Einsatz für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr gewürdigt. Er sorgt auf deutscher Seite für eine umfassende Reaktivierung des Schienenverkehrs. Beide Preisträger sind Mentoren der trinationalen Metropolregion am Oberrhein für die Mobilitätsprojekte in diesem Gebiet.

Erreicht werden kann das Grenzlandfest auch stündlich mit dem Zug von Neustadt oder Karlsruhe, Kartenvorverkauf für den elsässisch-pfälzischen Abend gibt es bei Theresia Kreiselmeyer in Kapsweyer unter Telefon 06340 1659, Alfons Getto unter der Nummer 0177 2379649 sowie in Schweighofen beim Bauernhof Kieffer.