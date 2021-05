Das europäisch orientierte Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern ist als Erasmus-Schule bis 2027 zertifiziert worden. Über das Programm werden grenzüberschreitende Begegnungen finanziert. Mit der Kunstschule im polnischen Rzeszów besteht schon eine lange Zusammenarbeit. Nun erstellen Schüler in beiden Ländern gemeinsam Bilderbücher. Die deutschen Schüler vermittelten dafür den polnischen digital ihre Rechercheergebnisse über den syrischen Autors Rafik Schami. Es gab auch ein Videogespräch mit einer geflüchteten Frau aus Syrien, die in Bad Bergzabern lebt. Nun soll es Ausstellung in der Kurstadt und in Polen geben.