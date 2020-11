In zwei Südpfälzer Orten will der Kampfmittelräumdienst am Dienstag Weltkriegsgranaten sprengen, die nicht abtransportiert werden können. Also müssen die Anwohner ihre Häuser räumen. Doch unter den Betroffenen sind auch Menschen in Corona-Quarantäne.

In Bellheim (Kreis Germersheim) und Offenbach (Südliche Weinstraße) sollen am Dienstag jeweils Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg explodieren: Weil sie als nicht transportsicher gelten, will sie der Kampfmittelräumdienst kontrolliert sprengen. In Offenbach müssen deshalb die Anwohner in einem Umkreis von 300 Metern rund um den Fundort ihre Häuser verlassen, das betrifft rund 1750 Menschen in rund 730 Haushalten. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommt, kann in der Zeit in der Queichtalhalle warten. Allerdings war dafür wegen der Corona-Vorschriften eine Anmeldung bis Montagmittag erbeten. Und wer unter Quarantäne steht, sollte ohnehin vorab die Verwaltung anrufen.

In Bellheim ist die Sperrzone kleiner, hier geht es um einen 100-Meter-Radius und 316 Menschen. Die meisten von ihnen gehen den Behörden zufolge zu Freunden und Verwandten, nur zehn bis 20 Leute werden in der Festhalle untergebracht. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass eine so kleine Gruppe dort die Corona-Abstände problemlos einhalten kann. Um die positiv getesteten Anwohner wird sich hingegen das Rote Kreuz kümmern: Sie werden isoliert ins Bürgerhaus gebracht.