Bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück in Offenbach ist eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes werden sie sprengen. Eine Entschärfung ist nicht möglich. Über 1700 Menschen müssen evakuiert werden. Eine gewaltige Herausforderung.

Man will ja eigentlich gar nicht wissen, unter wie vielen Wohnzimmern und Kellern Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg schlummern. In Offenbach ist jetzt bei Vorbereitungen für Arbeiten auf einem Privatgrundstück in der Landauer Straße, unweit von Tankstelle, Friedhof und Wasgau-Markt, eine Granate im Boden entdeckt worden. Das Problem: Sie kann nicht sicher entschärft werden. Deshalb müssen sie Experten des Kampfmittelräumdienstes sprengen – am kommenden Dienstag. Für rund 730 Haushalte, also ungefähr 1750 Menschen, bedeutet das eine Evakuierung. Organisieren muss das alles die Verbandsgemeinde-Verwaltung. Für eine kleine Kommune ist das eine enorme Aufgabe.

„Als wir jetzt von der Granate erfahren haben, kam die Frage auf, ob wir irgendwie Unterstützung erhalten“, sagt Offenbachs Bürgermeister Axel Wassyl. Antwort: nicht wirklich. Seine Verwaltung stimme sich aber eng mit jener der Stadt Landau ab. Und die hat ja reichlich Erfahrung mit Sprengkörpern aus dem Zweiten Weltkrieg, Stichwort Landesgartenschaugelände. Am Donnerstag hätten Mitarbeiter bereits Infobriefe bei den betroffenen Haushalten eingeworfen, um die Bürger auf die Evakuierung vorzubereiten, sagt Wassyl.

Erst am Freitag Sprengung in Bellheim

Um die 88 Millimeter große Granate sprengen zu können, wird das Areal zwischen 10 und 14 Uhr am Dienstag komplett abgesperrt – in einem Radius von 300 Metern. Evakuierte Bürger können während der Sprengung in der Queichtalhalle warten, falls sie keinen anderen Unterschlupf finden. Wer dorthin kommen möchte, soll sich spätestens bis Montag, 12 Uhr, bei der Verwaltung melden. Natürlich gilt wegen Corona auch in der Halle Maskenpflicht.

Granaten scheinen die Südpfalz derzeit zu beschäftigen. Erst am Freitag musste in Bellheim eine gesprengt werden. Und vor wenigen Monaten war wegen eines Granatenfunds im Edenkobener Gewerbegebiet die A 65 sowie die Bahnlinie Neustadt-Landau gesperrt.

Infotelefon für Bürger geschaltet

In Offenbach ist ein Infotelefon unter 06348 986100 geschaltet – am Samstag zwischen 9 und 13 Uhr sowie am Montag von 8.30 bis 19 Uhr. Bürger können auch eine E-Mail an ordnungsamt@offenbach-queich.de schreiben.