Das Jugendbüro der Verbandsgemeinde Edenkoben und kult-Futur vom Kulturverein Freimersheim laden Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren für Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, zu einem Graffiti-Workshop mit dem Landauer Künstler Till Heim ein. Der erste Teil ist am Freitag 15 bis 18 Uhr, weiter geht’s dann am Samstag 14 bis 19 Uhr. Die Teilnahmegebühr für beide Tage beträgt zehn Euro. Details gibt’s nach der Anmeldung bei Clara Hettler per Mail an clara.hettler@vg-edenkoben.de oder Telefon 06323 959117 im Jugendbüro der VG.