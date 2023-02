Der Osterbrunnen von Edenkoben soll als bunter Farbklecks für den Frühling die Bevölkerung erfreuen. Dafür soll der Brunnen auf dem Ludwigsplatz bis zum Osterfest am 9. und 10. April geschmückt sein. Hierzu braucht die Stadt noch einiges an Grünzeug. Bürger werden gebeten, sich zu melden, wenn sie ihren Grünschnitt zur Verfügung stellen. Erbeten werden vor allen Dingen größere Mengen an Thuja und Eibe (längere Zweige zum Binden) beziehungsweise Buchs oder Liguster. Kontakt: Telefon 06323 3811 oder per E-Mail an rathaus@edenkoben.de.