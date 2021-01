Das Corona-Jahr hat gezeigt, der Grünabfall ist dem Südpfälzer heilig. Als die Wertstoffhöfe nach dem Frühjahrslockdown wieder öffneten, bildeten sich endlose Warteschlangen. Deswegen jetzt aufgepasst: Ab dem kommenden Jahr gibt’s ein paar Änderungen.

Dass die Gebühren für die Rest- und Biomüllgefäße gesenkt werden, darüber hatten wir schon berichtet. Es gibt aber auch Neuerungen in Sachen Grünschnitt und Bauschutt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Aufgrund steuerlicher Veränderungen hat der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft ein Preisblatt zusammengestellt, auf dem die Anlieferungsgebühren für die verschiedenen Wertstoffe aufgeführt sind. Die an die aktuelle Marktlage angepassten Tarife werden auf der Homepage www.suedliche-weinstrasse.de unter Einrichtungen und Wertstoffwirtschaft veröffentlicht.

Wer seine Grünabfälle bei den Wertstoffzentren Nord (bei Edesheim) und Süd (bei Billigheim-Ingenheim) oder bei einer der fünf Grünabfall-Annahmestellen im Landkreis in Offenbach, Gräfenhausen, Kirrweiler, Steinfeld und Rohrbach abgeben will, kann das auch künftig kostenlos tun. Allerdings wird die Menge für Privathaushalte auf drei Kubikmeter pro Woche begrenzt. Alle gewerblichen, land- und forstwirtschaftlichen Anlieferer müssen dagegen ein Entgelt von 19 Euro je Kubikmeter zahlen. Der Abfall darf nur aus Baum-, Strauch- oder Heckenschnitt bestehen. Alle anderen organischen Abfälle wie Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle oder Lebensmittelreste zählen zum Biomüll. Der kommt entweder in die Biomülltonne oder kann, wenn diese nicht ausreicht, in den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Das kostet ab 2021 33 Euro pro Tonne.

Alles getrennt anliefern

Beim Bauschutt gilt: Unbelastetes, wiederverwertbares Material – bestehend aus Natur- oder Ziegelsteinen, Beton, Dachziegeln, Pflastersteinen, Gehweg, Terrassenplatten, feinem Mörtel oder Putzresten – kann für 33 Euro je Tonne abgegeben werden. Abfälle aus keramischen Bestandteilen wie Waschbecken, Porzellan, Toiletten oder Fliesen müssen getrennt angeliefert werden – und kosten mehr: 135 Euro je Tonne. Für denselben Preis werden Gas- und Porenbetonsteine, Leichtbaustoffe aus Stein oder Gips sowie Bimssteine angenommen. Diese müssen aber auch separat abgeliefert werden. Der Betrieb will dadurch die Verwertung der Stoffe verbessern.