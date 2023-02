Bauflächen sind ein rares Gut, manch einer sucht eine gefühlte Ewigkeit vergeblich danach. In Klingenmünster soll daher eine neue Wohnsiedlung entstehen. Auf dem Weg dorthin ist die Gemeinde nun einen entscheidenden Schritt weiter.

„Das ist sehr schön für die Zukunftspläne der Gemeinde und auch für diejenigen, die nach einem Bauplatz suchen“, sagt Klingenmünsters Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory (SPD). Auslöser für ihre Freude ist ein Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt, in dem die Behörde mitteilt: Das Zielabweichungsverfahren im Zusammenhang mit dem geplanten Neubaugebiet Sieben Morgen war erfolgreich. Das heißt: Die konkreten Planungen für eine Wohnsiedlung nordöstlich des Landeckdorfes können beginnen.

Eigentlich hatte Klingenmünster bereits ein Areal für ein Baugebiet auserkoren, am Federbach sollten neue Häuser entstehen. Von diesen Plänen nahm die Gemeinde jedoch schon vor Jahren Abstand, unter anderem, weil sie den Bereich bei Hochwasser als besonders gefährdet sieht. Außerdem sei man davon ausgegangen, dass es Probleme mit der Bodenbeschaffenheit gegeben hätte, erklärt Bernd Heinz, Leiter der Bauverwaltung bei der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern. Durch die Nähe zum Flusslauf ist das einst vorgesehene Land sumpfig, weshalb etwa ein keller in herkömmlicher Bauweise nicht ausgereicht hätte. „Es wäre dort einfach schwierig zu bebauen gewesen“, fasst Heinz zusammen.

Baustart 2024 möglich

Statt entlang des Federbachs soll nun in Verlängerung der Lettgasse Baugrund geschaffen werden. Weil dieses Gebiet im Außenbereich liegt, der in der Regel landwirtschaftlicher Nutzung vorbehalten ist, musste die SGD den Plänen zustimmen. Dass die Behörde nun tatsächlich grünes Licht gibt, war nicht von vornherein klar. Zunächst empfahl die SGD der Gemeinde nämlich, den Antrag auf ein Zielabweichungsverfahren zurückzuziehen und stattdessen den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde abzuwarten. Eine Abweichung sei nur in begründeten Härtefällen nötig, ein solcher liege nicht vor, hieß es noch im Sommer des vergangenen Jahres. Doch das Landeckdorf blieb hartnäckig und wird nun dafür belohnt.

Nächster Schritt auf dem Weg zum Neubaugebiet Sieben Morgen wird nun das Ausarbeiten eines Bebauungsplan sein. „Wir müssen noch mal überarbeiten, ob der Bedarf an Bauplätzen noch so ist wie zu Beginn der Planungen“, sagt Flory. Derzeit ist vorgesehen, dass 20 bis 25 Bauplätze entstehen, angedacht sind sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser. „Es werden ja auch Wohnungen gesucht, nicht nur Häuser“, sagt Flory. Bis die ersten Bagger rollen werden, gehen noch ein paar Monate ins Land. „Der Bebauungsplan könnte bis zum Jahresende durch sein“, sagt Bauverwaltungsleiter Heinz. Unter der Voraussetzung, dass im Verfahren alles glatt läuft und es keine großen Einwände gibt, könnte es also 2024 losgehen.