Premiere in der Verbandsgemeinde Offenbach. Mitglieder und unabhängige Anhänger der Grünen haben eine Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni erstellt, damit auch in dieser Verbandsgemeinde innerhalb des Landkreises SÜW die Partei künftig vertreten ist. Angeführt wird die Liste von Eckart Kleemann aus Essingen. Auf den Plätzen zwei bis zehn folgen: Dieter Wulfrath (Offenbach), Julian Sauther (Hochstadt), Sibylle Weiter (Essingen), Christopf Jacky (Essingen), Gabriele Rilling (Offenbach), Christian Masser (Offenbach), Kerstin Masser (Offenbach), Marion Fliehmann (Essingen) und Corinna Frey (Offenbach).