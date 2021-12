Die Grünen sehen die Planungen für den Lückenschluss des Queichtalradwegs zwischen Queichhambach und Albersweiler kritisch. Deswegen hat die Fraktion dem Verbandsgemeinde-Haushalt Annweiler ihre Zustimmung versagt.

Natürlich sind die Grünen nicht gegen Radwege an sich. Nur die geplante Streckenführung des noch fehlenden Teilstücks des Queichtalradwegs entlang der Bahngleise beäugt die Fraktion im Verbandsgemeinderat mit Argusaugen. Für den Lückenschluss der beliebten Fahrradstrecke standen zwei Varianten zur Auswahl. Der VG-Rat hatte sich im Frühjahr für die wesentlich günstigere entschieden, auch damit das Thema nach Jahren der Vorplanung endlich vorankommt. Problem dabei: Der Naturschutz ist dort viel schwieriger umzusetzen. Denn die Trasse verläuft in einem Überschwemmungsgebiet und entlang eines FFH-Gebiets. Es bedürfte teilweise einer Befreiung der Oberen Naturschutzbehörde. Deswegen hatten sich die Grünen schon im April dagegen gestemmt. „Die Situation zu Natur- und Hochwasserschutz ist nach wie vor nicht geklärt“, sagte Fraktionsvorsitzender Werner Schreiner nun. Sowohl die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) als auch die Deutsche Bahn hätten sich noch nicht geäußert. Die Grünen fordern, dass Alternativen betrachtet werden. Eventuell waren Lösungen im heutigen Bestand einfacher umzusetzen.

Bürgermeister Christian Burkhart (CDU) ließ dies nicht so stehen. Von der SGD liege zwar noch nichts Schriftliches vor, aber sie habe die grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, dass eine Genehmigung möglich sei. Die Bahn habe immerhin geantwortet, dass der Fall bearbeitet werde. Das Ergebnis, ob die Verbandsgemeinde deren Gelände an den Gleisen für den Radweg nutzen oder kaufen darf, stehe aber noch aus. Sobald das Okay da ist, will die VG eine Förderung für das Projekt beantragen und dann 2022/2023 mit dem Bau loslegen.

Auch wenn sich die Grünen bei der Haushaltsabstimmung enthielten, herrschte sonst breite Zustimmung, sodass es keine Gegenstimme gab.