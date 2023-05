Die Stadt Annweiler und deren Arbeitskreis Grün, der auch allen Bürgern zur Teilnahme offensteht, haben sich wieder einiges vorgenommen, um die Trifelsstadt grüner und nachhaltiger zu machen. Unter anderem soll der Bindersbach renaturiert werden.

Künftige Bepflanzungen in der Stadt sollen möglichst nachhaltig und klimafreundlich sein, wie die zuständige zweite Beigeordnete Carmen Winter berichtet. Die Markwardanlage mit ihren vielen Stauden, die auch mit weniger Wasser auskommen, ist dafür ein gutes Beispiel. Um die Bewässerung im Kurpark zu erleichtern, soll eine große Regentonne angeschafft und an der neuen Konzertmuschel aufgestellt werden. Zudem soll über einen 5000 Liter fassenden Erdtank das Wasser aus dem dortigen Kneippbecken genutzt werden können. Die Stadt will prüfen lassen, ob eine Brunnenbohrung und ein Bewässerungssystem möglich sind. Vorstellen kann sich der Arbeitskreis Grün auch, zusammen mit dem Jugendhaus ein Bienenhotel in der Markwardanlage aufzustellen.

Der Bindersbach (Osterbächel), der durch den Kurpark bis nach Bindersbach führt, soll renaturiert werden. Entstanden ist die Idee im Zuge des barrierefreien Umbaus der Markwardanlage. Finanziert werden könnte das Vorhaben über eine 90-prozentige Förderung über die Aktion Blau. Dafür wird das örtliche Planungsbüro Stadt und Natur einen Antrag stellen. Vor einer Woche war bereits eine Begehung, als nächster Schritt stehen die Vermessung und die Planung des Umbaus an. Würde der Bach wieder in seinem natürlichen Bett fließen, würde dies dem Hochwasserschutz dienen, die Fließfähigkeit verbessern, für weniger Einsandung sorgen und zu mehr Flora und Fauna beitragen, wie die Beigeordnete ausführt.

Hundekot ist ein Problem

Herumliegender Hundekot sei weiterhin ein Problem in den Annweilerer Parkanlagen. Dieses habe sogar noch zugenommen. Dies frustriere nicht nur die ehrenamtlichen Grünpflege-Helfer, die beim letzten Arbeitseinsatz komplett beschmutzt gewesen seien. Das Ordnungsamt sei bereits um regelmäßige Kontrollen gebeten worden.

Am Ortseingang sind Blühstreifen geplant. Zudem sei aktuell ein Konzept für die Grünanlagen mithilfe von Experten in Arbeit. Am 2. Mai, 13 Uhr, werde es dazu eine Veranstaltung mit dem Naturschutzexperte Kurt von Nida geben. Für den 16. Mai, 10 Uhr, ist ein Arbeitseinsatz auf der Grünfläche der Sparkasse geplant.