Nach den aktuellen Corona-Bestimmungen sind Gottesdienste wieder möglich – unter strikten Hygiene- und Abstandsregeln. Das wirft bei einigen Pfarreien Fragen und Bedenken auf. So auch in Klingenmünster, wo man sich vorerst gegen die Wiederaufnahme von Gottesdiensten entschieden hat.

„Wir sind verunsichert und fühlen uns auch ein Stück weit vom Bistum Speyer in dieser Situation allein gelassen. Und ich denke, so geht es noch mehr Gemeinden“, sagt Pfarrer Marco Gabriel von der Katholische Pfarrei Heilige Maria Magdalena mit ihren acht Gemeinden. Die Hauptamtlichen seien damit überfordert, die 44 vorgeschrieben Punkte zu erfüllen. Und viele Ehrenamtliche gehörten der Risikogruppe an. Zu den Auflagen gehören beispielsweise Teilnehmerlisten, Maskenpflicht, isoliertes Sitzen auf der Bank und Desinfektion.

„Für uns ist es wichtig, eine gute Entscheidung zu finden“, sagt Gabriel. Das brauche Zeit. Die Entscheidung soll in Abstimmung mit dem Pfarreirat und den acht Gemeinden – Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Billigheim, Ingenheim, Rohrbach, Göcklingen, Eschbach und Ranschbach – getroffen werden. Am Muttertagssonntag wird es also definitiv keinen Gottesdienst geben.