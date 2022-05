Es gehört untrennbar zur Nikolauskapelle: das bimmelnde Glöckchen im Turm. Doch im April war die kleine Glocke, die man im Kapelleninneren mit einem Seil vor dem Chorbogen zum Läuten bringen konnte, plötzlich verstummt. Die Feuerwehr konnte nun Abhilfe schaffen.

Ratlosigkeit herrschte bei den Verantwortlichen der Burg-Landeck-Stiftung, die vor neun Jahren die Patenschaft der Kapelle bei Klingenmünster übernommen hat. Wieso war die Glocke verstummt? Dem Rätsel auf die Spur zu kommen, war gar nicht so einfach. In das Dachgeschoss des spätromanischen Bauwerks gelangt man nämlich nur durch eine sehr enge Luke an der Giebelseite. Dorthin führt keine Treppe, und eine hohe Leiter anzulegen, wäre eine sehr wackelige, gefährliche Angelegenheit gewesen.

Was tun? Der Stiftungsvorstand wandte sich hilfesuchend an das Pfalzklinikum, dessen Träger, der Bezirksverband Pfalz, Besitzer der Kapelle ist. In der mechanischen Werkstatt des Klinikums wusste man Rat und holte die klinikeigene Feuerwehr zu Hilfe. Die Wehrleute kamen prompt mit der großen Drehleiter angebraust und hievten im Korb einen schlanken Mann bis zur Luke. Schnell wurde entdeckt, dass die Aufhängung des Klöppels durchgerostet war, sodass das Glöckchen auf dem Speicherboden gelandet war. Die mechanische Werkstatt schweißte das defekte Teil, und in einer weiteren Drehleiter-Aktion wurde die Glocke wieder befestigt. Jetzt klingt sie wieder wie eh und je. Die Glocke ist vor allem bei Kindern beliebt, die mit ihren Familien die Nikolauskapelle besuchen: Mit Begeisterung ziehen sie am Seil und lauschen dem Geläut. Die Aktion lief auf ehrenamtlicher Basis, für die Stiftung sind keine Kosten entstanden.

Info

Die Nikolauskapelle ist seit Anfang Mai wieder regelmäßig geöffnet: Samstag, Sonntag, an Feiertagen sowie an jedem ersten und dritten Mittwoch von 14 bis 17 Uhr.