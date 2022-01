Die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Wernersberg haben am frühen Samstagnachmittag eine Gleitschirmpilotin aus einem Baum befreit. Wie der Südpfälzer Gleitschirmclub mitteilt, hatte die Frau nach einem Ausweichmanöver kurz nach 13.15 Uhr einen Baum in der Nähe des Hohenbergturms angesteuert und war sicher in der Krone gelandet. Die Höhenrettung sei zügig vor Ort gewesen und habe die unverletzte Pilotin aus ihrer misslichen Lage befreit.

Radfahrer verunglückt

Nach Mitteilung der Feuerwehr Wernersberg hing die Frau in 15 Metern Höhe. Im Bericht heißt es: Ein Höhenretter bestieg mit Steigeisen den Baum und brachte zwei Seile an. An diesen konnte die Fliegerin zum Boden abgelassen werden. Sie hatte um 15.15 Uhr wieder festen Boden unter den Füßen. Die Wernersberger Wehr war gemeinsam mit der Annweilerer Wehr alarmiert worden. Während die Aktion zur Rettung der Pilotin lief, verunglückte in der Nähe auf einem Waldweg ein Mountainbikefahrer. Wie aus dem Bericht der Höhenretter hervorgeht, kümmerten sich die Kollegen aus Annweiler um den Fall.

Da sich der Radfahrer jedoch in unzugänglichem Gelände befand, blieb die Höhenrettungsgruppe in Bereitschaft, um eventuell die Rettung zu unterstützen. Der Rettungshubschrauber habe aber in der Nähe der Unfallstelle landen können, so dass die Höhenretter nicht benötigt worden seien.