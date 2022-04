Das Thema Corona bestimmte die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises SÜW in den vergangenen zwei Jahren. Bei den weit über 100 Beratungen standen Trennungsprobleme, häusliche Gewalt und die Belastungen der Pandemie im Mittelpunkt.

„Auch heute wissen noch nicht alle Menschen, was es mit der Gleichstellungsarbeit auf sich hat.“ Isabelle Stähle will das ändern. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises SÜW berichtete im Kreistag von den Projekten und Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre unter Corona-Bedingungen. Dass Veranstaltungen wie die Aktionswochen „Brot und Rosen“ oder das Präventionsprojekt „Wutmann“ nicht wie geplant stattfinden konnten, tat sein Übriges. Die meisten der weit über 100 Beratungen bei 48 Frauen mussten telefonisch geführt werden. Problematische Trennungen, Gewalt an Frauen und allgemein die Schwierigkeiten der Pandemiezeit waren Hauptthemen.

Das Gleichstellungsbüro hilft Menschen in Krisensituationen. „Wir beraten auch Frauen, die sich in einer Schutzwohnung aufhalten“, berichtet Stähle. Die Aufnahme sei erst nach einem ausführlichen Vorgespräch im Frauenbüro möglich, um sicherzustellen, dass die schutzsuchende Frau in der Lage ist, ihr Leben in der Schutzwohnung alleine zu meistern. Grundsätzlich können in die Schutzwohnung des Kreises SÜW nur Frauen aus dem Landkreis aufgenommen werden, da es sich um eine freiwillige Einrichtung des Landkreises handele. In den vergangenen zwei Jahren fanden zehn Frauen mit ihren sechs Kindern in der Schutzwohnung Zuflucht. Für akute Notfälle sind die Frauenhäuser zuständig.

Frau und Beruf in Zeiten der Pandemie

Die Gleichstellungsbeauftragte bedauert, dass die Pandemie zu einem Rückschritt in alte Rollenbilder der Frau geführt habe: „Die Vereinbarkeit von Homeoffice, Homeschooling und Familie hat vor allem Frauen vor große Herausforderungen gestellt. Die Ungleichheiten in der Geschlechtergerechtigkeit wurden dadurch eher verstärkt als abgebaut“, weiß Stähle. Ihr Büro will Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen beruflichen Lebensphasen beraten. Bei der Veranstaltungsreihe „Weil sie’s kann“, die 2021 erstmals in einem digitalen Format stattfand, wurde den Frauen aufgezeigt, dass neue Wege möglich sind.

Ein Zeichen nach außen hinsichtlich der noch immer vorherrschenden Geschlechterungleichheit in der Arbeitswelt ist der „Equal Pay Day“, der meist im März stattfindet. Er kennzeichnet den Zeitraum, den Frauen über das Jahresende hinaus arbeiten müssen, um auf das Vorjahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. 2021 betrug die geschlechtsspezifische Lohnlücke in Deutschland 18 Prozent. „Es bleibt die Forderung an die Bundespolitik, endlich ein Entgeltgleichheitsgesetz einzuführen“, appelliert Stähle. Nur so könne der Altersarmut – von der Frauen am häufigsten betroffen sind – entgegengewirkt werden.

Gewalt an Frauen

„Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffen“, führt die Gleichstellungsbeauftragte an. Das Netzwerk „Stopp – Interventionsprojekt gegen Gewalt an Frauen und ihren Kindern in der Südpfalz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema häusliche Gewalt zu enttabuisieren. „Stopp“ wird von den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Landau und der Südlichen Weinstraße koordiniert. Am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, wird deshalb sowohl am Kreishaus sowie in allen Verbandsgemeinden die Fahne gegen Gewalt an Frauen gehisst. Dies sei ein wichtiges Symbol für die Ächtung von Gewalt gegen Frauen und ein starkes Zeichen der Solidarität der Betroffenen, so Stähle.

Das 2013 initiierte „Stopp“-Projekt „Der Wutmann“ hat das Frauenbüro an vielen Schulen im Landkreis etabliert. „Wir wollen mit diesem Projekt Kinder für die Themen der psychischen und physischen Gewalt sensibilisieren“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Kinder sollen erkennen, dass Gewalt nie in Ordnung sei, und wissen, wo sie bei Notfällen Hilfe finden können. Das Projekt wurde zuletzt 2020 in den sechsten Klassen der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern umgesetzt.