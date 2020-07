Kräftig in die Pedale treten möchte wieder Stefan Overmann aus Freimersheim. 2019 hatte er erstmals die Idee, sein Hobby Radfahren mit einer Spendenaktion zu verbinden. Bei einer 24-Stunden-Radchallenge über 356 Kilometer konnte er 1400 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler sammeln. Am Wochenende startet er seine zweite Spendentour.

Mit seinem Engagement für das Kinderhospiz Sterntaler hatte Stefan Overmann bereits 2017 begonnen, als er einen Teil des Jakobswegs wanderte und dabei rund 500 Euro an Spenden generierte. Auch in diesem Jahr trainiert er wieder fleißig mit seinem Reise- und Abenteuerrad. Seit Januar hat er schon wieder 4500 Trainingskilometer gesammelt. Im Juni waren zwei Touren aus der Pfalz in den Westerwald angesagt mit jeweils 216 Kilometern. Ende Mai führte ihn seine erste Nachtfahrt über 140 Kilometer durch die Dunkelheit. Mit dem neuen, bequemeren Fahrrad hofft er, in diesem Jahr die 400-Kilometer-Marke zu knacken.

Auch in diesem Jahr konnte er auf seiner geänderten Strecke wieder Unterstützer finden: Das Weingut Nett in Duttweiler, das am Samstag, 18. Juli, den Betrag einer Flasche Wein pro verkauftem Sechser-Karton spendet. Beim Gemüsebau Kästel in Neustadt-Geinsheim stehen im Hofladen und am Stand beim Wasgau Spendenboxen, und beim Weingut Geißert in Kleinfischlingen wird bei der Öffnung am Sonntag im Außenbereich eine Spendenbox aufgestellt.

„Leider können wir in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation keinen Kuchenverkauf organisieren, aber ich hoffe, dass dennoch viele Menschen ein Herz für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen haben und es durch direkte Spenden unterstützen“, formuliert Overmann seinen großen Wunsch,. Wer sich ihm etappenweise anschließen möchte, kann sich unter stefan.overmann@gmx.de mit ihm in Verbindung setzen und die genaue Streckenführung erfahren.

Info

Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler können entweder in die aufgestellten Spendenboxen geworfen werden oder gegen Spendenquittung auf das Konto bei der GLS Gemeinschaftsbank eG, Iban: DE19 4306 0967 0263 3478 00, Kennwort „Stefans Weg“, überwiesen werden.

Bernd Lang sammelt für die DKMS

Zehn Jahre ist es her, dass Bernd Lang aus Freimersheim der sterbenskranken Amerikanerin Amanda mit seiner Stammzellenspende zu einem neuen Leben verholfen hat. Seit dieser Zeit wird der Südpfälzer nicht müde, für die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) die Werbetrommel zu rühren. Am Wochenende 18./19. Juli startet der 53-Jährige mit seinem Klapprad eine DKMS-Spendentour auf der Deutschen Weinstraße. Mit Unterstützung von namhaften Politikern.

Am 18. Juli darf der Justizvollzugsbeamte am Start in Schweigen-Rechtenbach am Weintor Thomas Gebhart (CDU-Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium) begrüßen, der ihn ein Stück auf der Strecke begleiten will. Ab Bad Bergzabern freut sich Bernd Lang auf die Unterstützung von Alexander Schweitzer (SPD-Landtagsabgeordneter und Mitglied im Bundesvorstand), der bis nach Frankweiler mitfahren möchte. Dort stößt die CDU-Europaabgeordnete Christine Schneider zur Spendentour, auch Schirmherrin der Klapprad-Spendentour, die bis ins Etappenziel Edenkoben mitradelt.

Am 19. Juli haben ab 11 Uhr bei der zweiten Etappe nach Bockenheim Peter Kahne (13-maliger Ironman-Starter in Roth, Frankfurt und Australien), Ria Jotter (zehnmalige Deutsche Meisterin, Europa- und Weltmeisterin im Duathlon), Walter Lang (mehrfacher Europacup-Radmarathon-Teilnehmer) ihre Unterstützung zugesagt. Ganz besonders freut es Bernd Lang, dass sein 82-jähriger Vater ihn an diesem Tag begleiten wird.

Spendenkonto

Ein Spendenkonto ist bei der DKMS unter dem Stichwort Klapprad-Tour eingerichtet.