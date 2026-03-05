Der Glasfaserausbau in der Südpfalz hakt. Baustellen ruhen – auch in Herxheim. Schuld ist eine Firmeninsolvenz. Wie es weitergeht, soll ein neuer Partner klären.

Der Glasfaserausbau in der Ortsgemeinde Herxheim liegt auf Eis. Die Arbeiten wurden unterbrochen. Das ist für den Ort ein Schock, nachdem die Herxheimer bereits zuvor Rückschläge hinnehmen mussten, was ihre Anschlüsse betrifft. Zunächst, vor ein paar Jahren, waren sie davon ausgegangen, dass die Deutsche Glasfaser den Ausbau übernimmt. Doch dazu kam es nicht – und nun stockt es erneut.

Der Grund ist diesmal die Insolvenz des beauftragten Tiefbauunternehmens. Deshalb suche die Glasfaser Plus GmbH in einem strukturierten Verfahren einen neuen Baupartner, teilt Sprecher Frank Griesel auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Von den geplanten rund 50 Kilometern Leitung sind nach Unternehmensangaben etwa zwei Drittel der Gesamttrasse gebaut. Diese sogenannten „Homes Passed“ bedeuten, dass die Leitungen bis vor die Gebäude verlegt sind. Rund 600 Haushalte könnten bereits aktiv einen Glasfaseranschluss nutzen.

Firma hält an Ausbauversprechen fest

Die Oberflächenreparaturen in Herxheim sind abgeschlossen, die Verkehrssicherheit ist nach Angaben des Unternehmens wiederhergestellt. Dennoch bleibe der Ausbau vorerst unvollständig. Mit einem neuen Partner soll ein aktualisierter Ausbau- und Bauablaufplan erstellt werden. Bereits verlegte Trassen und Hausanschlüsse würden überprüft, mögliche Nacharbeiten eingeplant; die weitere Planung erfolge in enger Abstimmung mit der Gemeinde.

Mit einem neuen Partner soll in Herxheim ein aktualisierter Ausbau- und Bauablaufplan erstellt werden. Foto: Iversen

Die Insolvenz des bisherigen Unternehmens verursache für Glasfaser Plus zusätzlichen organisatorischen Aufwand und Mehrkosten, so Frank Griesel. Der Ausbau in Herxheim erfolge eigenwirtschaftlich, also vollständig durch Glasfaser Plus finanziert. Trotz der Verzögerungen hält das Unternehmen an seinem Ausbauversprechen fest: Wo eine Zusage gemacht wurde, werde auch gebaut.

Kein Endkundengeschäft

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße bestätigt auf Anfrage, dass die Arbeiten wegen der Insolvenz des Tiefbauunternehmens unterbrochen wurden. Die grundsätzliche Ausbauzusage der Deutschen Telekom beziehungsweise von Glasfaser Plus besteht weiterhin, erklärte Sprecherin Marina Mandery.

Glasfaser Plus betreibt nach eigenen Angaben kein Endkundengeschäft, sondern stellt sein Netz verschiedenen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung, unter anderem der Deutschen Telekom. Nach Angaben von Glasfaser Plus hat die Deutsche Telekom ihre Kundinnen und Kunden in Herxheim Mitte Dezember 2025 über die Situation informiert. Auch die Kreisverwaltung teilte mit, dass Kundinnen und Kunden über den laufenden Prozess des Glasfaserausbaus unterrichtet werden.

Ortsbürgermeister Sven Koch (CDU) ist vom derzeitigen Zustand ebenfalls nicht begeistert: „Wir nehmen wahr, dass in der Bevölkerung zu diesem Thema Unmut besteht. Dies ist auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die Glasfaser plus nicht die erste Firma ist, die in Herxheim den Glasfaserausbau vornehmen wollte“, sagt er. Darüber hinaus sei es ärgerlich, da sich viele auf das schnelle Internet gefreut hätten und teilweise auch darauf angewiesen seien.

Wie es in anderen Gemeinden aussieht

Glasfaser Plus ist nicht nur in Herxheim, sondern in mehreren Kommunen der Südpfalz aktiv. Den Angaben zufolge sind in Annweiler rund 3100 Haushalte im Ausbaugebiet vorgesehen, etwa 50 Prozent der Trasse seien verlegt und einige hundert Haushalte könnten bereits Glasfaser nutzen. In Bad Bergzabern mit rund 5000 Haushalten seien ebenfalls etwa 50 Prozent der Trasse gebaut, auch dort müsse aber – wie in Herxheim – ein neuer Baupartner gefunden werden. In Edenkoben spricht Griesel von etwa 2600 zu versorgenden Haushalten; auch hier steht ein Wechsel des Baupartners an. Im Landkreis Germersheim und in der Stadt Landau bestehen nach Angaben des Sprechers derzeit keine aktiven Ausbauprojekte von Glasfaser Plus.

Zahlen zur Nutzung auf Bundesebene

Das Unternehmen weist darauf hin, Kommunen zu unterstützen, in denen Wettbewerber ihre Ausbauaktivitäten eingestellt haben; als Beispiel wird Freinsheim genannt. Weitere Kommunen haben Interesse bekundet, die Liste der Projekte könnte sich daher erweitern.

Da Glasfaser Plus kein Endkundengeschäft betreibt, liegen dem Unternehmen keine Nutzungszahlen der jeweiligen Telekommunikationsanbieter vor. Die Deutsche Telekom berichtet in ihrem Geschäftsbericht 2025, bundesweit 12,6 Millionen anschließbare FTTH (Fiber-to-the-Home)-Haushalte geschaffen zu haben. Mehr als zwei Millionen Haushalte nutzen demnach bereits einen direkten Glasfaseranschluss; allein im Jahr 2025 kamen 584.000 neue Anschlüsse hinzu.