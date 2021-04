Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes in Klingenmünster und Dörrenbach ist beendet. Die Maschinen des beauftragten Baupartners Zener stehen in den Startlöchern, wie die Firma Deutsche Glasfaser informiert. Im ersten Schritt würden sukzessive die Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, würden die Glasfasern eingeblasen. Zuweilen würden geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung nur provisorisch geschlossen, wenn später an den Stellen weitergearbeitet wird, darauf weist das Unternehmen hin. Zum Ende der Arbeiten würden diese Bereiche final geschlossen. Laut Deutsche Glasfaser werden zum Baustart vier Kolonnen in Klingenmünster und eine Kolonne in Dörrenbach mit jeweils sechs Mitarbeitern unterwegs sein. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger informiert.

Die Mitarbeiter des Baubüros von Deutsche Glasfaser in Bad Bergzabern, Neubergstraße 2a, stehen für Fragen und Anregungen zum Bau und zu vertraglichen Themen zur Verfügung. Das Baubüro hat Dienstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.