In der Verbandsgemeinde Maikammer könnte ein reines Glasfasernetz gelegt werden. Voraussetzung dafür ist, dass 40 Prozent der anschließbaren Haushalte einen Vertrag mit dem Anbieter, der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser, abschließen.

Das Telekommunikationsunternehmen kündigt den Start einer so genannten Nachfragebündelung in der Verbandsgemeinde an. Das bedeutet, dass geprüft wird, ob genügend Haushalte Interesse an einem Vertragsabschluss haben. Liegt die Quote bis zum Stichtag 8. August bei mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte, „steht einem Ausbau nichts entgegen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Für diejenigen, die in dieser Phase einen Vertrag abschließen, ist der Hausanschluss kostenlos. Wer sich später entschließt, muss laut Pressemitteilung die Kosten in Höhe von 750 Euro selbst tragen.

Die Deutsche Glasfaser informiert am Dienstag, 18. Mai, 19 Uhr, bei einem Online-Infoabend über den geplanten Netzausbau sowie ihre Produkte. Aufgrund der Pandemie seien Infoabende vor Ort derzeit nicht möglich. Zudem wird am 19. Mai ein Servicepunkt in Kirrweiler, Hauptstraße 16 eröffnet. Außerdem werden Vertriebsmitarbeiter von Tür zu Tür gehen, Kontakt zu den Anwohnern aufnehmen und auf Wunsch informieren, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Alle Mitarbeiter könnten sich ausweisen.

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und betreibt hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Unternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehört auch der Netzbetreiber Inexio.

Info

Online-Infoabend, Dienstag, 18. Mai, 19 Uhr; Teilnahme entweder mit einem mobilen Endgerät über die Zoom Meeting-ID: 943-0636-6933, oder über den PC/Laptop unter dem Link deutsche-glasfaser.zoom.us/j/94306366933

Servicepunkt Kirrweiler, Hauptstr. 16, Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags, 10 bis 19 Uhr sowie samstags, 10 bis 15 Uhr, Telefon r 02861 8133 410.