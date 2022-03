Albersweiler hat mit der Deutsche Glasfaser GmbH einen Kooperationsvertrag für den Anschluss der Ortsgemeinde an das Glasfasernetz abgeschlossen. Mit dem Beginn der Kundenakquise im April soll auch ein Servicebüro eingerichtet werden. Derzeit können die Bürger einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, um einen Glasfaseranschluss bis in ihr Haus oder ihre Wohnung zu erhalten. Voraussetzung für den Breitbandausbau ist, dass mindestens 33 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen. „Das Projekt ist generationenübergreifend bedeutsam: Die Glasfaserleitung soll schnelles und stabiles Internet gewährleisten und die Ortsgemeinde dadurch zukunftsfähig machen“, sagt Ortsbürgermeister Ernst Spieß. VG-Chef Christian Burkhart hofft, dass auch in weiteren Ortschaften der VG Kooperationen zustande kommen. Mit einigen Gemeinden liefen bereits Gespräche.