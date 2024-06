Die Firma Deutsche Glasfaser hat neue Sorgenkinder in der Südpfalz. Betroffen ist unter anderem die Ortsgemeinde Offenbach. Dort werden die Arbeiten bis auf Weiteres ruhen.

Die Deutsche Glasfaser wirbt für schnelles Internet. Damit sie Kunden damit versorgen kann, müssen aber erst Baufirmen die Vorarbeit dafür leisten. Heißt: Tiefbauarbeiten verrichten, Rohre verlegen und am Ende die Anschlüsse an den Häusern herstellen. Allein im Landkreis SÜW gibt es mehrere Orte, wo der Breitbandausbau aus unterschiedlichen Gründern gehapert hat oder noch stockt.

In Freimersheim wurde sich 2021 von dem ersten Tiefbauunternehmen getrennt, weil sie die nötige Qualität vermissen ließ. In Edesheim musste zwei Mal eine Pause eingelegt werden: einmal, um stellenweise nachzubessern, beim zweiten Mal sollte die Unterbrechung dazu dienen, um durchzuschnaufen und dabei neue Kraft zu schöpfen. Zu den neuen Sorgenkindern gehört neben Burrweiler auch die Ortsgemeinde Offenbach. Dort wird es etwas dauern, bis die Kunden Glasfaser bekommen.

Wie geht es weiter?

Das Problem: Soli-Infratechnik GmbH, mit der die Deutsche Glasfaser bundesweit zusammenarbeitet, hat Insolvenz angemeldet. Es gibt zwar noch Orte, wo sie die Arbeiten trotz dieser Situation fortsetzen und beenden soll – etwa in Hochstadt. Im benachbarten Offenbach, ebenso in der Gemeinde Bornheim, wird dagegen eine neue Truppe einspringen müssen. Und das hört sich einfacher an, als das es ist – nicht nur aufgrund des Fachkräftemangels und der vollen Auftragsbücher der Baufirmen.

Insofern wird es keine kurzfristige Lösung geben, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilt. Es werde eine längere Zeit dauern. Bis dahin werden die offenen Baustellen verkehrsrechtlich abgesichert, wie Ortschef Axel Wassyl ankündigt. Bis zum Ausbau des Mühlwegs werden die Arbeiten sicherlich nicht wieder aufgenommen, laut Wassyl fällt dort möglicherweise in den Sommerferien der Startschuss. Um zu vermeiden, dass die Straße nach dem Ausbau wieder geöffnet werden muss für die Glasfaser-Anschlüsse, sollen laut Wassyl in Abstimmung mit Deutsche Glasfaser geeignete Leerrohre verlegt werden.

Dieses Prinzip ist durchaus möglich. Für diese und andere Lösungen sei eine Abstimmung mit ihren wichtig, betont die Deutsche Glasfaser auf Anfrage.